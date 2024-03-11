Джерело - Мінмолодьспорт.

Українець Олексій Ціон двічі - у першому та другому старті - піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу в стрільбі зі швидкострільного пістолету на 25 м (вправа МП-8) серед юніорів.

Звитяга підкорилася нашому спортсмену на міжнародних змаганнях з кульової стрільби Memorial Josef Zapedzki у польському Вроцлаві.

Про це пишуть у Facebook Міністерства молоді та спорту України

Нагадаємо, раніше Олена Костевич та Олег Омельчук виграли золото чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби на дистанції 10 м у міксті. У фіналі вони здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії.