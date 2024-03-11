Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 848
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 631
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2114
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 540
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 424
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 343
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 413
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Вчора 19:22 357
Дніпро завоював Кубок України-2024
Вчора 19:18 378
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Вчора 18:49 4732 2
Прямі трансляції

Український юніор оформив золотий дубль на змаганнях у Польщі

Сьогодні 13:17 175 0
Український юніор оформив золотий дубль на змаганнях у Польщі

Джерело - Мінмолодьспорт.

Українець Олексій Ціон двічі - у першому та другому старті - піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу в стрільбі зі швидкострільного пістолету на 25 м (вправа МП-8) серед юніорів.

Звитяга підкорилася нашому спортсмену на міжнародних змаганнях з кульової стрільби Memorial Josef Zapedzki у польському Вроцлаві.

Про це пишуть у Facebook Міністерства молоді та спорту України

Нагадаємо, раніше Олена Костевич та Олег Омельчук виграли золото чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби на дистанції 10 м у міксті. У фіналі вони здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 3709
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2114
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 9746
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 4732 2
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 10828
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 848
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29844
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35732
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29589 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90893
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104381
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60240