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Курченко та Литвиненко виграли медалі на Гран-прі в Австрії

Усього чотири народи вибороли українці на цих змаганнях
Сьогодні 08:55 67 0
Курченко та Литвиненко виграли медалі на Гран-прі в Австрії
#Юлія Курченко, #Єлизавета Литвиненко

Джерело - ФДУ.

Збірна України з дзюдо здобула срібло та бронзу на Гран-прі Upper Austria Grand Prix-2024 в австрійському Лінці.

Про це інформує Федерація дзюдо України у Facebook.

Успішно для українок склалися змагання у ваговій категорії до 78 кг.

Срібною призеркою стала Юлія Курченко. Українка впевнено рухалася по турнірній сітці, перемігши на своєму шляху представниць Італії, Тайваню та Японії. Юлія змогла дійти до фіналу, де у дуже рівній сутичці поступилися німкені Олек.

Бронзовою медалісткою у цій же ваговій категорії стала Єлизавета Литвиненко. Вона змогла пробитися до півфіналу, де поступилася все тій же німкені Олек. Ця поразка означала, що Єлизавета буде боротися за бронзову нагороду проти бельгійки Вершер. Сам бронзовий фінал склався вдало для нашої спортсменки та вона змогла впевнено перемогти. 

Нагадаємо, у перший день змагань у Австрії Дільшот Халматов (дло 60 кг) і Богдан Ядов (до 66 кг) виграли бронзові медалі.

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