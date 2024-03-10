Фельфнер виграв Кубок Європи з метань

Джерело - Чемпіон.
Український легкоатлет Артур Фельфнер завоював золоту медаль Кубку Європи у метанні списа.
Золотою для Фельфнера стала друга спроба - 81,89 метра. Після неї Артур вирішив не продовжувати змагання.
Для українця це перша нагорода на Кубку Європи з метань на дорослому рівні, адже торік він став чемпіоном у категорії до 23 років. Нагадаємо, що у минулому сезоні Артур не кваліфікувався до фіналу ЧС-2023.
Для українця результат 81,89 метра є найкращим у сезоні.
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