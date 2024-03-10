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Мороз знала третьої поразки поспіль в UFC

Сьогодні 06:54 120 0
Мороз знала третьої поразки поспіль в UFC
#Марина Мороз, #UFC 299

Джерело - Чемпіон.

Марина Мороз (11-5-0, 1 КО) зазнала поразки від шотландки Джоанн Вуд (16-8-0, 1КО) на турнірі UFC 299 роздільним рішенням суддів.

Трираундовий поєдинок у найлегшій вазі (56,7 кг) завершився з рахунком 29-28, 29-28, 28-29.

Бій відбувся в ранньому попередньому карді, який передував головному бою вечора між Шоном О'Меллі та Марлоном Верою.

Статистика бою

Вуд - Мороз

Таким чином Вуд взяла реванш у Мороз за поразку у 2015 році. Для українки це третя поразка поспіль. У 2022 році Мороз програла Дженніфер Маї, а у 2023-му - була нокаутована Карін Сілвою.

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