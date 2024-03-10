Джерело - Чемпіон.

Відбулося багатоборство і кваліфікація у фінали в окремих видах художньої гімнастики на другому етапі Гран-прі сезону в іспанській Марбельї.

Україну представляли Вікторія Онопрієнко, Поліна Городнича і Таїсія Онофрійчук.

Городнича та Онопрієнко вийшли в три фінали: з обручем, булавами і стрічкою. Крім того, Вікторія - перша запасна у фіналі з м'ячем.

15-річна грація Таїсія Онофрійчук припустилася помилок і посіла лише 17-е місце у багатоборстві.

Золото здобула болгарська спортсменка Стіляна Ніколова, срібло - представниця Узбекістану Тахміна Ікромова, а бронзу - німкеня Дар'я Варфоломеєв.

Усі фінали Гран-прі в Марбельї відбудуться сьогодні, 10 березня.

Напередодні на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту українські грації здобули 12 медалей.