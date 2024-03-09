Хочин виграв 5 медалей на юнацькому турнірі Vikingrace-2024

Він став найкращим ковзанярем у Європі серед 14-річних

Джерело - SportsUA.

Український ковзаняр Гліб Хочин виграв три золоті та дві срібні медалі на престижному турнірі Vikingrace-2024 з ковзанярського спорту. Неофіційний юнацький чемпіонат Європи відбувся у нідерландському Херенвені.

Про це повідомляє SportsUA.

У перший день на дистанції 1000 м Хочин єдиний вибіг із 1 хвилини 14 секунд і здобув переконливу перемогу з результатом 1:13,82. Нідерландець Як Букема, який посів друге місце, програв українцеві майже секунду. Замкнув призову трійку Левенте Енгст із Німеччини, який відстав від результату Хочина на 2,5 секунди.

Також Гліб посів друге місце на 500 м із відставанням від Букеми у 0,31 секунди. Замкнув першу трійку італійський ковзаняр Едоардо Абіс.

У другий день змагань українець став другим на дистанції 500 м. Поступився своєму головному супернику Букемі, 0,62 секунди. Третім знову був Абіс.

На заключній дистанції (1500 м) український спортсмен відставав від Букеми, але пришвидшився на останньому колі та виграв гонку.

Ця перемога дала нашому ковзаняреві золото у загальному заліку комбінації 500+1000+500+1500 метрів.

Нагадаємо, ISU відсторонив Росію та Білорусь від міжнародних змагань.