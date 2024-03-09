Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 654
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
Сьогодні 20:29 74
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
Сьогодні 20:24 101
Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним вирвав нічию в Шеффілда: результати матчів 28 туру АПЛ
Сьогодні 19:05 319
Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 249
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:30 9646
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 581
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 254
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 245
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 3093 3
Прямі трансляції

Хочин виграв 5 медалей на юнацькому турнірі Vikingrace-2024

Він став найкращим ковзанярем у Європі серед 14-річних
Сьогодні 20:19 80 0
Хочин виграв 5 медалей на юнацькому турнірі Vikingrace-2024
#Гліб Хочин

Джерело - SportsUA.

Український ковзаняр Гліб Хочин виграв три золоті та дві срібні медалі на престижному турнірі Vikingrace-2024 з ковзанярського спорту. Неофіційний юнацький чемпіонат Європи відбувся у нідерландському Херенвені.

Про це повідомляє SportsUA.

У перший день на дистанції 1000 м Хочин єдиний вибіг із 1 хвилини 14 секунд і здобув переконливу перемогу з результатом 1:13,82. Нідерландець Як Букема, який посів друге місце, програв українцеві майже секунду. Замкнув призову трійку Левенте Енгст із Німеччини, який відстав від результату Хочина на 2,5 секунди.

Також Гліб посів друге місце на 500 м із відставанням від Букеми у 0,31 секунди. Замкнув першу трійку італійський ковзаняр Едоардо Абіс.

У другий день змагань українець став другим на дистанції 500 м. Поступився своєму головному супернику Букемі, 0,62 секунди. Третім знову був Абіс.

На заключній дистанції (1500 м) український спортсмен відставав від Букеми, але пришвидшився на останньому колі та виграв гонку.

Ця перемога дала нашому ковзаняреві золото у загальному заліку комбінації 500+1000+500+1500 метрів.

Нагадаємо, ISU відсторонив Росію та Білорусь від міжнародних змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9646
Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу 890
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3094 3
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 2758
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26948 6
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1456
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165164 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28396
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23423 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319017
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360222 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14757