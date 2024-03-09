Стали відомі всі півфіналісти чоловічої Суперліги

Дати та час проведення матчів повідомлять пізніше

Джерело - ПВЛУ.

9 березня на арені ПВЛУ завершилися матчі плей-оф чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги сезону-2023-2024.

Про це інформують на сайті Професійної волейбольної ліги України.

За регламентом перше і друге місця після першого етапу кваліфікувалися до півфіналу напряму. Цими командами стали ВК Прометей (Дніпро) та ВК Житичі-Полісся (Житомир).

Колективи, які за підсумками першого етапу змагань посіли 3-6 місця зіграли у серії плей-оф (з трьох матчів до двох перемог), де третя команда зустрілася з шостою, а четверта - з п'ятою.

Учасниками раунду плей-оф стали Епіцентр-Подоляни (3 місце) - Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани (6 місце) та ВСК Юридична академія (4 місце) - Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (5 місце).

Епіцентр-Подоляни та Юридична академія оформили собі путівки до півфіналу двічі поспіль здолавши своїх суперників.

Суперліга з волейболу-2023-2024.

Чоловіки. Плей-оф (другий етап)

8-9 березня

Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани - Епіцентр-Подоляни - 0:3 (16:25, 18:25, 24:26)

Епіцентр-Подоляни - Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани - 3:0 (25:17, 25:17, 26:24)

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - ВСК Юридична академія - 0:3 (17:25, 18:25, 17:25)

ВСК Юридична академія - Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - 3:0 (25:17, 25:16, 25:14)

У півфіналі ВК Прометей зіграє з ВСК Юридична академія, а ВК Житичі-Полісся з Епіцентр-Подоляни.

Дати та час проведення матчів 1/2 фіналу стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, жіночій Прометей вилетів з Ліги чемпіонів з волейболу.