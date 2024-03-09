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Халматов та Ядов виграли бронзові медалі на старті Гран-прі

Подвійний медальний успіх для збірної України на турнірі
Сьогодні 17:01 243 0
Халматов та Ядов виграли бронзові медалі на старті Гран-прі
Фото - ФДУ
#Богдан Ядов, #Дільшот Халматов, #Михайло Свідрак

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з дзюдо здобула дві бронзові медалі у перший день турніру Гран-прі Upper Austria Grand Prix-2024 в австрійському Лінці.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Дільшот Халматов, який виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів, у медальній сутичці виявився сильнішим за Каната Селхана з Казахстану. Для українського спортсмена ця медаль стала вже п'ятою на такому рівні. Нагадаємо, минулого року в Лінці він виграв срібло.

Богдан Ядов посів третє місце у категорії до 66 кг. У вирішальному поєдинку він поборов іспанця Альберто Мартіна Ґайтеро.

Нагадаємо, Халматов у листопаді завоював срібну медаль, а Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє. 

Також стало відомо, що Михайло Свідрак (до 81 кг) позмагається за бронзу. Початок його сутчики проти португальця Жоао Фернандо запланований сьогодні на 18:00.

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