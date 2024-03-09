Джерело - Чемпіон.
Збірна України з дзюдо здобула дві бронзові медалі у перший день турніру Гран-прі Upper Austria Grand Prix-2024 в австрійському Лінці.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Дільшот Халматов, який виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів, у медальній сутичці виявився сильнішим за Каната Селхана з Казахстану. Для українського спортсмена ця медаль стала вже п'ятою на такому рівні. Нагадаємо, минулого року в Лінці він виграв срібло.
Богдан Ядов посів третє місце у категорії до 66 кг. У вирішальному поєдинку він поборов іспанця Альберто Мартіна Ґайтеро.
Нагадаємо, Халматов у листопаді завоював срібну медаль, а Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє.
Також стало відомо, що Михайло Свідрак (до 81 кг) позмагається за бронзу. Початок його сутчики проти португальця Жоао Фернандо запланований сьогодні на 18:00.