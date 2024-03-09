Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 481
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 73
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 84
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 113
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 221
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 1148
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 570
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 26351 6
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 536
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 415
Прямі трансляції

Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики

Сьогодні 13:14 221 0
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
#Ілля Ковтун, #Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Ковтун став переможцем етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку.

Ілля набрав за свій виступ однакову кількість балів з олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді, китайцем Цзоу (14,900), втім, отримав більше за виконання. 

Бронзовим призером турніру став колумбієць Анхель Карамбас (14,700). 

Інший українець Олег Верняєв посів 5 місце (14,566). 

Нагадаємо, що Ковтун і Верняєв здобули дві медалі на етапі Кубку світу в Котбусі, і на попередньому етапі в Каїрі.

Ілля також виступав у вільних вправах, де став восьмим (13,366). Не вдалося поборотися за нагороди і Ігорю Радівілову. Він так само посів восьму позицію на кільцях (13,166). 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
(Не)схожість із собою (Не)схожість із собою 1070
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4864
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну 1080
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 6216
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1148
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26351 6
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29570 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25405
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45064
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14755
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11127
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16038 2