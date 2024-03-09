Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Ковтун став переможцем етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку.

Ілля набрав за свій виступ однакову кількість балів з олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді, китайцем Цзоу (14,900), втім, отримав більше за виконання.

Бронзовим призером турніру став колумбієць Анхель Карамбас (14,700).

Інший українець Олег Верняєв посів 5 місце (14,566).

Нагадаємо, що Ковтун і Верняєв здобули дві медалі на етапі Кубку світу в Котбусі, і на попередньому етапі в Каїрі.

Ілля також виступав у вільних вправах, де став восьмим (13,366). Не вдалося поборотися за нагороди і Ігорю Радівілову. Він так само посів восьму позицію на кільцях (13,166).

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