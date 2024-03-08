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Гераскевич - другий день поспіль на п'єдесталі Кубку Північної Америки

На етапі виступають два українські спортсмени
Вчора 23:40 99 0
Гераскевич - другий день поспіль на п'єдесталі Кубку Північної Америки
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув другу бронзу за два дні етапу Кубку Північної Америки у Лейк-Плесіді (США).

Вчора Владислав став третім. Сьогодні у першій спробі  українець був шостим, однак у другому заїзді зміг піднятись на третю сходинку.

Інший українець Ярослав Лавренюк вчора був 24-м, а сьогодні покращив свій результат й за сумою двох заїздів зумів фінішувати 18-м.

Відмітимо, Гераскевич усього за кар'єру виборов уже 6 медалей різного гатунку на Північноамериканському кубку.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону.

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