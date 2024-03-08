Джерело - Чемпіон.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув другу бронзу за два дні етапу Кубку Північної Америки у Лейк-Плесіді (США).
Вчора Владислав став третім. Сьогодні у першій спробі українець був шостим, однак у другому заїзді зміг піднятись на третю сходинку.
Інший українець Ярослав Лавренюк вчора був 24-м, а сьогодні покращив свій результат й за сумою двох заїздів зумів фінішувати 18-м.
Відмітимо, Гераскевич усього за кар'єру виборов уже 6 медалей різного гатунку на Північноамериканському кубку.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону.