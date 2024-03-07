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Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці

Сьогодні 14:01 5973 2
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці
#Олімпійські ігри, #Росія, #Спортивна гімнастика

Джерело - Чемпіон.

Російські спортсмени не виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці. Вони втратили останній шанс потрапити на турнір навіть у нейтральному статусі.

За критеріями, які затвердила Міжнародна федерація гімнастики у листопаді 2023 року, представники цієї країни мали можливість відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

Останнім шансом спортсменів таки потрапити на турнір була серія етапів Кубку світу, бо European Gymnastics не підтримала повернення до змагань гімнастів з Росії та Білорусі.

Проте на трьох етапах Кубку світу з чотирьох росіяни не були представлені як "нейтральні", тому вони втратили шанси отримати олімпійські ліцензії.

Олімпійський турнір зі спортивної гімнастики пройде з 27 липня до 5 серпня 2024 року.

Нагадаємо, шо Ковтун і Верняєв здобули дві медалі на етапі Кубку світу в Котбусі, і на попередньому етапі в Каїрі.

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