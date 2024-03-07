Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці

Джерело - Чемпіон.
Російські спортсмени не виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці. Вони втратили останній шанс потрапити на турнір навіть у нейтральному статусі.
За критеріями, які затвердила Міжнародна федерація гімнастики у листопаді 2023 року, представники цієї країни мали можливість відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.
Останнім шансом спортсменів таки потрапити на турнір була серія етапів Кубку світу, бо European Gymnastics не підтримала повернення до змагань гімнастів з Росії та Білорусі.
Проте на трьох етапах Кубку світу з чотирьох росіяни не були представлені як "нейтральні", тому вони втратили шанси отримати олімпійські ліцензії.
Олімпійський турнір зі спортивної гімнастики пройде з 27 липня до 5 серпня 2024 року.
Нагадаємо, шо Ковтун і Верняєв здобули дві медалі на етапі Кубку світу в Котбусі, і на попередньому етапі в Каїрі.