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Білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили до ЧС

Сьогодні 20:54 81 0
Білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили до ЧС

Джерело - НОК України.

Білоруську плавчиню Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну Росії проти України та бере участь у пропагандистських заходах, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі (Катар).

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Міжнародна федерація з водних видів спорту порушила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів.

Враховуючи, що плавчиня вже має олімпійську ліцензію, українська сторона звернулася до МОК та Міжнародної федерації з проханням відреагувати на інформацію щодо її ставлення до війни та не допустити її до Олімпійських ігор-2024.

Також президент НОК Вадим Гутцайт, виконувач обовʼязків очільника Мінспорту Матвій Бідний та президент Федерації плавання України Андрій Власков у зверненні вказали на порушення рекомендацій про нейтралітет спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Незмінною залишається й позиція України, що на тлі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, яку підтримує Республіка Білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", - йдеться в заяві НОК. 

Нагадаємо Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорів.

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