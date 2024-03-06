Головне
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 15:22 1166 1
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
Сьогодні 14:34 660
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Сьогодні 13:49 216
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках
Сьогодні 13:23 6056 1
Визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025
Сьогодні 12:29 418
Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19
Сьогодні 10:24 518
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 483
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1136
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:36 19506
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 397
Прямі трансляції

Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями

Сьогодні 14:34 660 0
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

Наймолодший чемпіон світу зі стрибків у воду в історії, українець Олексій Середа, в ексклюзивному коментарі для Champion.com.ua поділився враженнями від вдалого виступу на ЧС у Досі.

– Олексію, Тамара Володимирівна на пресконференції сказала, що ви вже вийшли на рівень складності з китайцями, тож як ви вважаєте, чи відчуваєте, чого ще не вистачає, і де треба додати?

– Мені здається, мені не вистачає стабільності. Це все. Коефіцієнт у мене вже дійсно, як у китайців, я можу з ними змагатися, але так, мені ще стабільності… Треба відпрацювати програму, тому що в мене нова програма, яку я стрибаю пів року тільки. Новий стрибок, який я нещодавно тільки виконав. Китайці цю програму стрибають протягом десяти років, розумієте? Тому мені, напевно, часу просто не вистачає…

– Знаходячись там, ви відчуваєте, що готові до боротьби з китайцями, британцями, іншими суперниками, також саме психологічно?

– Так, психологічно я готовий. Звичайно, мені трішечки страшно, як і всім — тим же китайцям. Вони також хвилюються. Але психологічно я відчуваю, що вже на їхньому рівні, я можу з ними боротися.

– Результати фіналу були якимись просто космічними. Цілком можна припустити, що ваших балів у Парижі може вистачити навіть на золото, з запасом…

– Ні, ну на золото не знаю, але… Все залежить від того, як відстрибають китайці та інші спортсмени. Олімпіада — це таке місце, там де всі будуть більше хвилюватись, більше сумніватись, тому все можливо. Думаю, я також там буду більше хвилюватись, ніж на чемпіонаті світу… Але будемо сподіватися на стабільний виступ.

– Також ви плануєте ще й синхрон стрибати в Парижі?

– Так, звичайно. Але в синхроні й психологічно трішечки легше, тому, що ти з "кентом", ти можеш з ним поспілкуватися, посміятися, і, чесно кажучи, це навіть не відволікає, а навпаки допомагає — коли ти можеш з кимось поспілкуватися. Тому що ти свої хвилювання викидаєш… Ти пожартував, посміявся, трішки краще стало…

– Як часто думаєте чи, можливо, навіть мрієте про олімпійське золото?

– Звичайно, це моя мрія, із самого дитинства. Я вже в 5 чи 6 років казав, що це моя мрія. Але я коли починаю уявляти це, олімпійське золото, як я стою… Мені відразу страшно! Я тоді думаю — ні, краще, не буду (сміється - прим. ред.)!

– Ще все попереду…

– Так, звичайно! Вже там подивимося, як.

– Ми звикли, що ви вже дуже давно, і ви постійно серед еліти, але у вас іще вся кар’єра попереду. Успіхів!  

– Дякую!

Нагадаємо, Олексій на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі виборов для України першу в історії медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки.

Також 18-річний Середа був номінований на нагороду "Спортсмен року-2023".

Андрій Твердохліб, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1136
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19506
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли 806
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі 1166 1
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 6056 1
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 760
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48376
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360084 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23347 7
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357408
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34228 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11089