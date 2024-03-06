Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках

Чемпіон світу з плавання Владислав Бухов у ексклюзивному коментарі для Champion.com.ua розповів про післясмак перемоги на дистанції 50 м вільним стилем у Досі.

— Треба робити все поступово, по черзі. Все відразу ти не зробиш. Звісно, щодня над цим працюємо на тренуваннях.

— Ваш тренер сказав дуже глибокі слова, мовляв, добре, що є помилки, і, власне кажучи, ви їх бачите. Спробуєте їх виправити до головного старту?

— Це, звісно, так. Був дуже високий градус напруги: ти просто видихаєш після того, як припливаєш. Але я був радісний, я глянув та побачив, що я перший... Тож якось спокійно до цього ставлюсь. Був радий, що ми з тренером зробили все правильно, як ми хотіли. Звісно, в нас є помилки, які ми будемо виправляти, але вже як є.

— Ви досить неемоційно виглядали після перемоги. Ви так завжди поводитесь, чи, можливо, дуже високий був градус напруги?

— Маю ще більше бажання тренуватись і чітко знаю, що мені треба робити.

— Як себе почуває найшвидша людина планеті? От коли ви вже "переспали" із золотою медаллю.

— Ви фактично ввійшли в когорту наших легендарних плавців. І ви другий після Силантьєва, хто став чемпіоном світу на олімпійській дистанції. Це вас якось мотивує чи в принципі не звертаєте на це увагу?

— Я не можу не звертати на це увагу. Дуже приємно, коли є така змога, коли ти спортсмен такого рівня... Але я стараюся спокійно до цього ставитись. Це частина моєї роботи — я завжди хочу робити її ще краще. Є ще куди рости.

— Зараз іще в умовах війни в Україні вам, спортсменам, напевно, важче психологічно... А з іншого боку, можливо, ще більше десь внутрішніх сил, резервів, мотивації?

— Тут справа не в мотивації, а в дисципліні. Мотивації прокидатися о 6-й ранку немає в мене, це — відповідальність, дисципліна. Ти маєш сам розуміти, для чого ти це робиш. Звісно, дуже важко тренуватися в таких умовах, коли ракети літають, ти не можеш нічого з цим зробити. Але як професійний спортсмен ти маєш ставитись до цього спокійніше та просто приймати цей факт, робити все що можеш на тренуваннях.

— Буквально кілька місяців залишилось до Олімпійських ігор. Чи можемо ми сприймати перемогу над австралійцем Макевоєм як такий перший психологічний удар?

— Удар по ньому?

— Так.

— Я вважаю, що так. Вважаю, що всі спортсмени зараз подивились — усі спринтери — і вони... Це удар по всіх.

— Спортсмен у будь-якому виді спорту разом із тренером розуміють, на що вони готові в той чи інший момент. Наскільки ви готові покращити свій час зараз, за кілька місяців.

— Ми це побачимо на змаганнях. Зараз я не можу вам відповісти, ніхто не знає — ні я, ні тренер. Ми це побачимо на змаганнях. Судять за результатами.

— Мрієте з 21-ї секунди виплисти? Є у вас така ціль особиста?

— Така ціль, звісно, є в голові. Тому що це буде поліпшенням особистого рекорду, і цифра буде дуже гарна — 20. Але до треба довго-довго йти.

— Повертаючись до Олімпіади. Ви там будете одним із фаворитів на королівській дистанції, тобто ви зараз найшвидша людина на планеті... Як ви вважаєте, що буде важливішим: думати про покращення секунд чи це буде боротьба психології та нервів?

— Боротьба психології та нервів присутня на всіх змаганнях: і на ЧЄ, і на ЧС, і на ЧУ. На кожних змаганнях є нерви. А ціль завжди номер 1 — поліпшення особистого рекорду. Тиск і нерви — другорядні.

— Зізнайтеся, думаєте взагалі про Олімпіаду?

— Вже три роки думаю.

— Дозвольте вас привітати з таким значним успіхом. Насправді його важко переоцінити, тому що він, без перебільшення, історичний!