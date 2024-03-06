Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з плавання Владислав Бухов у ексклюзивному коментарі для Чемпіона розповів про післясмак перемоги на дистанції 50 м вільним стилем у Досі.

— Як себе почуває найшвидша людина планеті? От коли ви вже "переспали" із золотою медаллю.

— Маю ще більше бажання тренуватись і чітко знаю, що мені треба робити.

— Ви досить неемоційно виглядали після перемоги. Ви так завжди поводитесь, чи, можливо, дуже високий був градус напруги?

— Це, звісно, так. Був дуже високий градус напруги: ти просто видихаєш після того, як припливаєш. Але я був радісний, я глянув та побачив, що я перший... Тож якось спокійно до цього ставлюсь. Був радий, що ми з тренером зробили все правильно, як ми хотіли. Звісно, в нас є помилки, які ми будемо виправляти, але вже як є.

— Ваш тренер сказав дуже глибокі слова, мовляв, добре, що є помилки, і, власне кажучи, ви їх бачите. Спробуєте їх виправити до головного старту?

— Треба робити все поступово, по черзі. Все відразу ти не зробиш. Звісно, щодня над цим працюємо на тренуваннях.

— Ви фактично ввійшли в когорту наших легендарних плавців. І ви другий після Силантьєва, хто став чемпіоном світу на олімпійській дистанції. Це вас якось мотивує чи в принципі не звертаєте на це увагу?

— Я не можу не звертати на це увагу. Дуже приємно, коли є така змога, коли ти спортсмен такого рівня... Але я стараюся спокійно до цього ставитись. Це частина моєї роботи — я завжди хочу робити її ще краще. Є ще куди рости.

— Зараз іще в умовах війни в Україні вам, спортсменам, напевно, важче психологічно... А з іншого боку, можливо, ще більше десь внутрішніх сил, резервів, мотивації?

— Тут справа не в мотивації, а в дисципліні. Мотивації прокидатися о 6-й ранку немає в мене, це — відповідальність, дисципліна. Ти маєш сам розуміти, для чого ти це робиш. Звісно, дуже важко тренуватися в таких умовах, коли ракети літають, ти не можеш нічого з цим зробити. Але як професійний спортсмен ти маєш ставитись до цього спокійніше та просто приймати цей факт, робити все що можеш на тренуваннях.

— Буквально кілька місяців залишилось до Олімпійських ігор. Чи можемо ми сприймати перемогу над австралійцем Макевоєм як такий перший психологічний удар?

— Удар по ньому?

— Так.

— Я вважаю, що так. Вважаю, що всі спортсмени зараз подивились — усі спринтери — і вони... Це удар по всіх.

— Спортсмен у будь-якому виді спорту разом із тренером розуміють, на що вони готові в той чи інший момент. Наскільки ви готові покращити свій час зараз, за кілька місяців.

— Ми це побачимо на змаганнях. Зараз я не можу вам відповісти, ніхто не знає — ні я, ні тренер. Ми це побачимо на змаганнях. Судять за результатами.

— Мрієте з 21-ї секунди виплисти? Є у вас така ціль особиста?

— Така ціль, звісно, є в голові. Тому що це буде поліпшенням особистого рекорду, і цифра буде дуже гарна — 20. Але до треба довго-довго йти.

— Повертаючись до Олімпіади. Ви там будете одним із фаворитів на королівській дистанції, тобто ви зараз найшвидша людина на планеті... Як ви вважаєте, що буде важливішим: думати про покращення секунд чи це буде боротьба психології та нервів?

— Боротьба психології та нервів присутня на всіх змаганнях: і на ЧЄ, і на ЧС, і на ЧУ. На кожних змаганнях є нерви. А ціль завжди номер 1 — поліпшення особистого рекорду. Тиск і нерви — другорядні.

— Зізнайтеся, думаєте взагалі про Олімпіаду?

— Вже три роки думаю.

— Дозвольте вас привітати з таким значним успіхом. Насправді його важко переоцінити, тому що він, без перебільшення, історичний!

Нагадаємо, у фінальному запливі ЧС з водних видів спорту Бухов показав результат 21,44 секунди та став першим українським чемпіоном світу на цій дистанції. Владислав випередив австралійця Кемерона Макевоя на 0,01 секунди. Бронзову нагороду здобув британець Бенжамен Прауд.

У півфіналі ж 21-річний спортсмен оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України. Медаль Владислава стала єдиною для нашої збірної на цьогорічній світовій першості.

Андрій Твердохліб, Чемпіон

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