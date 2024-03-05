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Подіум на рейтингових змаганнях у Швейцарії - український

Також українка завоювала срібло
Сьогодні 15:12 125 0
Подіум на рейтингових змаганнях у Швейцарії - український
Фото - з соцмереж
#велоспорт

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсменки зайняли весь подіум на міжнародних рейтингових змаганнях із велоспорту на треку (дисципліна "скретч"), які відбулися 29 лютого у швейцарському місті Гренхен. 

Золоту нагороду здобула Аріна Коротєєва. Другою стала Анна Колижук, бронза - у Єлизавети Голод. 

Колижук також здобула на цих змаганнях ще й срібну нагороду. На подіум українка піднялася у перегонах на вибування. 

Крім того, в гонці медісон Аріна Коротєєва і Анна Колижук посіли п’яте місце.

Нагадаємо, Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024. А Дементьєв виграв золоту медаль на ЧС-2023.

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