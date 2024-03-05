Також українка завоювала срібло

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсменки зайняли весь подіум на міжнародних рейтингових змаганнях із велоспорту на треку (дисципліна "скретч"), які відбулися 29 лютого у швейцарському місті Гренхен.

Золоту нагороду здобула Аріна Коротєєва. Другою стала Анна Колижук, бронза - у Єлизавети Голод.

Колижук також здобула на цих змаганнях ще й срібну нагороду. На подіум українка піднялася у перегонах на вибування.

Крім того, в гонці медісон Аріна Коротєєва і Анна Колижук посіли п’яте місце.

Нагадаємо, Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024. А Дементьєв виграв золоту медаль на ЧС-2023.