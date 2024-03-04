Золота і дві срібні нагороди

Джерело - Чемпіон.

Українські дзюдоїсти тричі піднімалися на п'єдестал пошани на етапі юніорського Кубку Європи у боснійському Сараєві минулими вихідними.

Про це сьогодні повідомила Федерація дзюдо України.

У вазі до 81 кг переможцем став Ігор Цуркан. Він успішно провів усі поєдинки, дійшовши до фіналу, де здолав представника Сербії.

Юлія Кузьменко (до 57 кг) після поразки у 1/4 фіналу від дзюдоїстки з Польщі виграла два втішні поєдинки й у сутичці за бронзу була сильнішою за албанку. Це дебютна нагорода для нашої дзюдоїстки на юніорському рівні.

Іларія Цуркан, що змагалася у вазі до 63 кг, дісталася півфіналу, де її суперницею стала представниця Польщі, яка не пустила українку до фіналу. Втім Іларія отримала можливість поборотися за нагороду КЄ. Українська дзюдоїстка нею скористалася, перемігши у своєму матчі представницю Сербії. Тож Цуркан завершила свій виступ на третій позиції, вдруге поспіль здобувши медаль на Кубках Європи.

Всього учасниками змагань були шість українців.

Нагадаємо, минулими вихідними Михайло Свідрак завоював бронзу на турнірі Grand Slam в узбецькому Ташкенті. На цих змаганнях Міжнародна федерація дзюдо порушила рекомендації МОК про допуск до змагань спортсменів країн-агресорів, які підтримують війну Росії проти України.