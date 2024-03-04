Головне
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:47 3231 1
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сьогодні 13:13 273 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:12 90043
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сьогодні 11:52 17175 4
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції
Сьогодні 10:20 378376 12
Ф'юрі повернувся до тренувань після травми
Сьогодні 10:17 227
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Сьогодні 07:30 295
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
Сьогодні 06:08 8634 4
Шахтар розгромив Кривбас у битві лідерів УПЛ
Вчора 19:56 7318
Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 18:16 4896
Прямі трансляції

Жіноча збірна України U-19 із водного поло перемогла на турнірі у Польщі

Наші дівчата готуються до виступу на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:31 205 0
Жіноча збірна України U-19 із водного поло перемогла на турнірі у Польщі
Фото - ФВПУ
#водне поло

Джерело - Чемпіон.

Збірна України до 19 років посіла 1-ше місце на міжнародному турнірі з водного поло у Польщі, який проходив із 1 по 3 березня.

Про це повідомляє Федерація водного поло України. 

У першому турі українки зіграли внічию 8:8 із представницями Ірландії, а далі здобули впевнені перемоги над командами Словаччини (16:2), Литви (25:5) та Польщі (13:9).

Із нулем у графі поразок українки посіли 1-ше місце на турнірі.

Другими стали гравчині Ірландії, третіми - господарки турніру полячки.

"Це був дуже потрібний турнір для дівчат, вони давно не збиралися разом. Добре, що федерація водного поло України оплатила ще два додаткових дні перед початком змагань і дівчата мали змогу трохи звикнути одна до одної. Для мене це було корисно, тому що я змогла подивитись, хто на якому місці себе краще показує", - розповіла головна тренерка команди Олександра Мироненко.

Ці змагання допоможуть українкам краще підготуватися до чемпіонату Європи U-19.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул 10249 3
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" 17175 4
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 90043
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії ﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії 11073 4
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго 8634 4
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції 378376 12
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29711
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46783 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21669
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318675
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69205
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95747