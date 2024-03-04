Наші дівчата готуються до виступу на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України до 19 років посіла 1-ше місце на міжнародному турнірі з водного поло у Польщі, який проходив із 1 по 3 березня.

Про це повідомляє Федерація водного поло України.

У першому турі українки зіграли внічию 8:8 із представницями Ірландії, а далі здобули впевнені перемоги над командами Словаччини (16:2), Литви (25:5) та Польщі (13:9).

Із нулем у графі поразок українки посіли 1-ше місце на турнірі.

Другими стали гравчині Ірландії, третіми - господарки турніру полячки.

"Це був дуже потрібний турнір для дівчат, вони давно не збиралися разом. Добре, що федерація водного поло України оплатила ще два додаткових дні перед початком змагань і дівчата мали змогу трохи звикнути одна до одної. Для мене це було корисно, тому що я змогла подивитись, хто на якому місці себе краще показує", - розповіла головна тренерка команди Олександра Мироненко.

Ці змагання допоможуть українкам краще підготуватися до чемпіонату Європи U-19.