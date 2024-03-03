Дорощук став четвертим у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики

Чемпіоном світу у приміщенні став новозеландець Геміш Керр

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні в чоловічих стрибках у висоту українець Олег Дорощук посів четверте місце.

У фіналі чоловічих стрибків у висоту Україна була вперше за 10 років представлена складом з двох легкоатлетів. Загалом на турнірі виступили 12 стрибунів у висоту. Андрій Проценко не вдало виступили. Він з останньої спроби взяв висоту 2,15 метра. Наступну планку він не подолав і став 11.

Інший українець Олег Дорощук з першої спроби ж подолав висоту 2.15 та 2.20 метри. А от 2.24 метра спортсмену з Кропивницького не підкорилися. Він спробував взяти 2.28 метра, щоб завоювати медаль чемпіонату світу, але безуспішно. У підсумку Дорощук зупинився за крок до медалі - 4 місце.

Чемпіоном світу у приміщенні став новозеландець Геміш Керр - 2.31 метра.

ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні

Стрибки у висоту, чоловіки

3 березня

1. Геміш Керр (Нова Зеландія) 2.36 м

2. Шелбі Маківен (США) 2.28 м

3. Ву Санхьок (Республіка Корея) 2.28 м

4. Олег Дорощук (Україна) 2.24 м

...

11. Андрій Проценко (Україна) 2.15 м

Відзначимо, що єдину медаль для збірної України на чемпіонаті світу здобула Ярослава Магучіх. Українка стала срібною призеркою в стрибках у висоту.

Магучіх: Рада нагороді, але не результату

Зазначимо, що Андрій Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та світової першості у 2022 році. Також Проценко є багаторазовим призером чемпіонатів Європи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!