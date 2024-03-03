Дорощук став четвертим у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні в чоловічих стрибках у висоту українець Олег Дорощук посів четверте місце.
У фіналі чоловічих стрибків у висоту Україна була вперше за 10 років представлена складом з двох легкоатлетів. Загалом на турнірі виступили 12 стрибунів у висоту. Андрій Проценко не вдало виступили. Він з останньої спроби взяв висоту 2,15 метра. Наступну планку він не подолав і став 11.
Інший українець Олег Дорощук з першої спроби ж подолав висоту 2.15 та 2.20 метри. А от 2.24 метра спортсмену з Кропивницького не підкорилися. Він спробував взяти 2.28 метра, щоб завоювати медаль чемпіонату світу, але безуспішно. У підсумку Дорощук зупинився за крок до медалі - 4 місце.
Чемпіоном світу у приміщенні став новозеландець Геміш Керр - 2.31 метра.
- 1. Геміш Керр (Нова Зеландія) 2.36 м
- 2. Шелбі Маківен (США) 2.28 м
- 3. Ву Санхьок (Республіка Корея) 2.28 м
- 4. Олег Дорощук (Україна) 2.24 м
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- 11. Андрій Проценко (Україна) 2.15 м
Відзначимо, що єдину медаль для збірної України на чемпіонаті світу здобула Ярослава Магучіх. Українка стала срібною призеркою в стрибках у висоту.
Магучіх: Рада нагороді, але не результату
Зазначимо, що Андрій Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та світової першості у 2022 році. Також Проценко є багаторазовим призером чемпіонатів Європи.
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