Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, відбудеться останній день чемпіонату світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні в Глазго, Шотландія.

Українські спортсмени поборються за медалі у двох дисциплінах.

Олег Дорощук та Андрій Проценко змагатимуться у секторі для стрибків у висоту.

Також Анна Плотіцина побореться за нагороди в бігу на 60 метрів з бар'єрами.

Розклад змагань за участі українців на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні:

12:53. Анна Плотіцина (60 метрів з бар'єрами). Перше коло

13:55. Андрій Проценко, Олег Дорощук (стрибки у висоту). Фінал

21:50. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Півфінал

23:00. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Фінал

*у разі виходу до цього кола змагань

Наразі єдину медаль для збірної України на чемпіонаті світу здобула Ярослава Магучіх. Українка стала срібною призеркою в стрибках у висоту.

Трансляція змагань відбудеться на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

Зазначимо, що Андрій Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та світової першості у 2022 році. Також Проценко є багаторазовим призером чемпіонатів Європи.