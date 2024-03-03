Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, відбудеться останній день чемпіонату світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні в Глазго, Шотландія.
Українські спортсмени поборються за медалі у двох дисциплінах.
Олег Дорощук та Андрій Проценко змагатимуться у секторі для стрибків у висоту.
Також Анна Плотіцина побореться за нагороди в бігу на 60 метрів з бар'єрами.
Розклад змагань за участі українців на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні:
12:53. Анна Плотіцина (60 метрів з бар'єрами). Перше коло
13:55. Андрій Проценко, Олег Дорощук (стрибки у висоту). Фінал
21:50. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Півфінал
23:00. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Фінал
*у разі виходу до цього кола змагань
Наразі єдину медаль для збірної України на чемпіонаті світу здобула Ярослава Магучіх. Українка стала срібною призеркою в стрибках у висоту.
Трансляція змагань відбудеться на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.
Зазначимо, що Андрій Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та світової першості у 2022 році. Також Проценко є багаторазовим призером чемпіонатів Європи.