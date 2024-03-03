Головне
Костюк вийшла у фінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:23 950
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Бултер
Сьогодні 13:11 238
Проценко та Дорощук поборються за медалі в останній день чемпіонату світу в приміщенні
Сьогодні 12:20 172
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул
Сьогодні 11:15 4160 1
Костюк - Бултер: відомо, який канал покаже фінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 10:30 476
Костюк зіграє проти Бултер у фіналі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 10:01 486
Суддя не зарахував гол Реала на останніх секундах матчу з Валенсією
Сьогодні 09:59 382
Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА
Сьогодні 09:44 239
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Сьогодні 09:03 636
Калініна поступилася китаянці Ван у півфіналі турніру в США
Сьогодні 00:40 553
Прямі трансляції

Проценко та Дорощук поборються за медалі в останній день чемпіонату світу в приміщенні

Сьогодні 12:20 172 0
Проценко та Дорощук поборються за медалі в останній день чемпіонату світу в приміщенні
#Плотіцина, #Андрій Проценко, #Олег Дорощук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, відбудеться останній день чемпіонату світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні в Глазго, Шотландія.

Українські спортсмени поборються за медалі у двох дисциплінах.

Олег Дорощук та Андрій Проценко змагатимуться у секторі для стрибків у висоту.

Також Анна Плотіцина побореться за нагороди в бігу на 60 метрів з бар'єрами.

Розклад змагань за участі українців на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні:

12:53. Анна Плотіцина (60 метрів з бар'єрами). Перше коло

13:55. Андрій Проценко, Олег Дорощук (стрибки у висоту). Фінал

21:50. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Півфінал

23:00. Анна Плотіцина* (60 метрів з бар'єрами). Фінал

*у разі виходу до цього кола змагань

Наразі єдину медаль для збірної України на чемпіонаті світу здобула Ярослава Магучіх. Українка стала срібною призеркою в стрибках у висоту.

Трансляція змагань відбудеться на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

Зазначимо, що Андрій Проценко є бронзовим призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та світової першості у 2022 році. Також Проценко є багаторазовим призером чемпіонатів Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул 4160 1
Харлан завоювала бронзу Кубку світу Харлан завоювала бронзу Кубку світу 5367 1
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів 6698
Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики 9764
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 7228
Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України 6003
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116871
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157423
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10579 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95684
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357240
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35559