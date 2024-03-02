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Україна вдруге поспіль перемогла Ізраїль

Українки очолили турнірну таблицю групи
Сьогодні 21:15 98 0
Україна вдруге поспіль перемогла Ізраїль
Фото - ФГУ
#Гандбол, #Жіноча збірна України з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з гандболу перемогла Ізраїль на нейтральній арені в Словаччині у відборі до Євро-2024 з рахунком 32:28.

"Синьо-жовті"  вдруге поспіль обіграли ізраїльтянок. Вчора також у Словаччині відбулася перша зустріч між цими командами.

Нагадаємо, що дату проведення матчів змінили через початок палестинсько-ізраїльської війни.

Гандбол (жінки). Кваліфікація Євро-2024

2 березня

Україна - Ізраїль 32:28 (19:14)

Наші дівчата очолили турнірну таблицю.

Група 2

  1. Україна — 6 очок (4 матчі), 109:106 (різниця голів)
  2. Німеччина — 4 (2), 71:42
  3. Словаччина — 2 (3), 69:87
  4. Ізраїль — 0 (3), 77:91

Кваліфікацію на чемпіонат Європи українки розпочали у жовтні 2023 року, зігравши два матчі: програли Німеччині (24:31), після чого здолали Словаччину (25:20).

А вже у грудні  "синьо-жовті" виступили на чемпіонаті світу, де вперше за 18 років вийшли до основного раунду.

Заключні поєдинки у відборі до Євро українки проведуть у квітні. 4 квітня "синьо-жовті" зіграють проти Німеччини, а 7-го - зустрінуться зі Словаччиною.

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