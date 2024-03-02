3-разовий чемпіон світу тріумфував у Бахрейні

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

Другим фінішував напарник нідерландця Серхіо Перес. Третім став гонщик Феррарі Карлос Сайнц.

Варто зазначити, що Ферстаппен стартував з першого місця та випередив найближчого суперника на 22 секунди.

Зазначимо, що гонка відбулася в суботу через початок мусульманського свята Рамадан.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен - 3-разовий та чинний чемпіон Формули-1. Ця перемога стала для нідерландця 55-ю в кар'єрі, за цим показником він поступається лише Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гамільтону.

За тиждень, 9 березня, відбудеться Гран-прі в Саудівській Аравії.