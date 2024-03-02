Головне
Харлан завоювала бронзу Кубку світу
Сьогодні 19:13 1161
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1
Сьогодні 19:48 239
Евертон із Миколенком поступився Вест Гему, Челсі з Мудриком зіграв унічию з Брентфордом Ярмолюка: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:25 213
Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:54 293
Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:14 351
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону
Сьогодні 12:06 3470 1
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 10:51 870
Костюк здолала Павлюченкову на шляху до півфіналу турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 929 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 13021 1
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 1308
Прямі трансляції

Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1

3-разовий чемпіон світу тріумфував у Бахрейні
Сьогодні 19:48 239 0
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1
Фото: Getty Images
#Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

Другим фінішував напарник нідерландця Серхіо Перес. Третім став гонщик Феррарі Карлос Сайнц.

Варто зазначити, що Ферстаппен стартував з першого місця та випередив найближчого суперника на 22 секунди.

Зазначимо, що гонка відбулася в суботу через початок мусульманського свята Рамадан.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен - 3-разовий та чинний чемпіон Формули-1. Ця перемога стала для нідерландця 55-ю в кар'єрі, за цим показником він поступається лише Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гамільтону.

Зображення

За тиждень, 9 березня, відбудеться Гран-прі в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 13021 1
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів 3748
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону 3470 1
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби 4659 1
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 7386
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся 1337
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50467
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69104
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359906 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21609
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48275
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336595 9