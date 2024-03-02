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Свідрак виборов бронзу на Grand Slam

Сьогодні 18:12 121 0
Свідрак виборов бронзу на Grand Slam
Фото - Emanuele Di Feliciantonio/IJF

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Михайло Свідрак завоював бронзову медаль на турнірі Grand Slam в узбецькому Ташкенті. 

Про це повідомляє Суспільне.

У вазі до 81 кг він пройшов Адама Копецкі з Чехії, Сібгатуллу Араба з команди біженців, Георгі Граматікова з Болгарії. У чвертьфіналі Свідрак поступився чемпіону світу Маттіасу Кассе з Бельгії.

У втішних сутичках Михайло здолав турка Ведата Албайрака, який є чемпіоном Європи, а потім переміг Омара Раджаблі з Азербайджана та здобув бронзу.

Українські спортсменки вже вздобували медалі у 2024 році на турнірі Grand Slam у азербайджанському Баку: срібло виграла Юлія Курченко (до 78 кг), бронзу - Дар'я Білодід (до 57 кг) та Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).

Змагання Grand Slam є частиною кваліфікаційного циклу на Олімпіаду-2024, де дзюдоїсти змагаються за бали в рейтингу, що визначить учасників Олімпійських гор у французькому Парижі.

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