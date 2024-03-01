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Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу

Оліслагерс виграла ЧС-2024
Вчора 23:16 3161 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль у фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.

Інша українка Юлія Левченко завершила змагання на 9 місці. Юлія Чумаченко, яка також відібралася на турнір, була запасною, адже взяти участь на чемпіонаті світу можуть дві спортсменки з однієї країни.

Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м

Срібна медаль Магучіх стала першою для України на цьому ЧС. Їй не підкорилася висота у 1,99 метра. Для українки це друга медаль на чемпіонатах світу в приміщенні - у 2022 році вона виграла золото. Австралійка Нікола Оліслагерс виграла ЧС-2024, якій вдалося взяти висоту 1,99 метра з третьої спроби.

ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщеннях
Глазго (Велика Британія)
Стрибки у висоту
Жінки, фінал
1 березня
  • 1. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м
  • 2. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 м
  • 3. Лія Апостоловськи (Словенія) 1,95 м
  • ....
  • 9. Юлія Левченко (Україна) 1,84 м

Нагадаємо, що Магучіх є володаркою найкращого результату сезону, взявши 2,04 м. У лютому 2024 року українська легкоатлетка здобула перемогу  на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.

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