Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, на чемпіонаті Європи в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м золоті медалі у міксті здобули Олена Костевич та Олег Омельчук.

У кваліфікації українці були другими, а в фіналі здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії. Рахунок протистояння 17:11.

Це перша золота медаль для Костевич та Омельчука на ЧЄ у міксті з пневматичного пістолета. Костевич завоювала сьому золоту медаль на чемпіонатах Європи, Омельчук - третю.

У цій дисципліні виступала ще одна українка пара - Юлія Ісаченко та Віктор Банькін у кваліфікації посіли 22 місце.

Напередодні Костевич, Ісаченко та Вілєна Бевз здобули срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на ЧЄ, Банькін, Коростильов та Омельчук - бронзу. Відзначимо, що чемпіонат Європи завершиться 2 березня.

Торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).