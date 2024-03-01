Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 березня, Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до першого Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.
Нідерландець випередив Шарля Леклера лише на 0,2 секунди. Варто відзначити, що між першим та дев'ятим результатом лише 0,5 секунди.
Досить несподівано статус головного аутсайдера поки що отримує Альпін - Окон і Гасл.
Гран-прі Бахрейну
Кваліфікація
1 березня
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.29,179
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,228
- 3. Джордж Рассел (Мерседес) +0,306
- 4. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,328
- 5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,358
- 6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0,363
- 7. Ландо Норріс (Макларен) +0,435
- 8. Оскар Піастрі (Макларен) +0.504
- 9. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0.531
- 10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1,323
- 11. Юкі Цунода (РБ)
- 12. Ланс Стролл (Астон Мартін)
- 13. Алекс Албон (Вільямс)
- 14. Даніель Ріккардо (РБ)
- 15. Кевін Магнуссен (Хаас)
- 16. Валттері Боттас (Заубер)
- 17. Чжоу Гуаньюй (Заубер)
- 18. Логан Сарджент (Вільямс)
- 19. Естебан Окон (Альпін)
- 20. П’єр Гаслі (Альпін)
Раніше повідомлялося, що генеральний директор Формули E Джефф Доддс пожертвує 250 тисяч доларів на благодійність, якщо наступний сезон Формули-1 виграє не пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.