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Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну

Вчора 21:11 4453 0
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до першого Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

Нідерландець випередив Шарля Леклера лише на 0,2 секунди. Варто відзначити, що між першим та дев'ятим результатом лише 0,5 секунди.

Досить несподівано статус головного аутсайдера поки що отримує Альпін - Окон і Гасл.

Гран-прі Бахрейну
Кваліфікація
1 березня
  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.29,179
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,228
  • 3. Джордж Рассел (Мерседес) +0,306
  • 4. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,328
  • 5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,358
  • 6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0,363
  • 7. Ландо Норріс (Макларен) +0,435
  • 8. Оскар Піастрі (Макларен) +0.504
  • 9. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0.531
  • 10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1,323
  • 11. Юкі Цунода (РБ)
  • 12. Ланс Стролл (Астон Мартін)
  • 13. Алекс Албон (Вільямс)
  • 14. Даніель Ріккардо (РБ)
  • 15. Кевін Магнуссен (Хаас)
  • 16. Валттері Боттас (Заубер)
  • 17. Чжоу Гуаньюй (Заубер)
  • 18. Логан Сарджент (Вільямс)
  • 19. Естебан Окон (Альпін)
  • 20. П’єр Гаслі (Альпін)

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Формули E Джефф Доддс пожертвує 250 тисяч доларів на благодійність, якщо наступний сезон Формули-1 виграє не пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

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