Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до першого Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

Нідерландець випередив Шарля Леклера лише на 0,2 секунди. Варто відзначити, що між першим та дев'ятим результатом лише 0,5 секунди.

Досить несподівано статус головного аутсайдера поки що отримує Альпін - Окон і Гасл.

Гран-прі Бахрейну

Кваліфікація

1 березня

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.29,179

2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,228

3. Джордж Рассел (Мерседес) +0,306

4. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,328

5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,358

6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0,363

7. Ландо Норріс (Макларен) +0,435

8. Оскар Піастрі (Макларен) +0.504

9. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0.531

10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +1,323

11. Юкі Цунода (РБ)

12. Ланс Стролл (Астон Мартін)

13. Алекс Албон (Вільямс)

14. Даніель Ріккардо (РБ)

15. Кевін Магнуссен (Хаас)

16. Валттері Боттас (Заубер)

17. Чжоу Гуаньюй (Заубер)

18. Логан Сарджент (Вільямс)

19. Естебан Окон (Альпін)

20. П’єр Гаслі (Альпін)

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Формули E Джефф Доддс пожертвує 250 тисяч доларів на благодійність, якщо наступний сезон Формули-1 виграє не пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.