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У перший день Grand Slam в Узбекистані українці залишились без нагород

Назар Вісков не зміг подолати 1/16 фіналу
Сьогодні 20:33 84 0
У перший день Grand Slam в Узбекистані українці залишились без нагород
Фото: ijf.org
#Grand Slam, #дзюдо, #Федерація дзюдо України

Джерело - Чемпіон.

У столиці Узбекистану розпочався етап міжнародної серії Grand Slam із дзюдо.

Збірна України закінчила перший день без нагород.

Так, Назар Вісков (вагова категорія до 60 кг), завершив свій виступ на стадії 1/16 фіналу.

Україну в Ташкенті також представлятимуть Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балецький (понад 100 кг).

Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF), турнір триватиме до 3 березня.

Нагадаємо, на минулому турнірі з дзюдо Grand Slam у азербайджанському Баку Дар'я Білодід завоювала бронзу.

На війні з Росією загинув український тренер із дзюдо.

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