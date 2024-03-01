У перший день Grand Slam в Узбекистані українці залишились без нагород

Джерело - Чемпіон.
У столиці Узбекистану розпочався етап міжнародної серії Grand Slam із дзюдо.
Збірна України закінчила перший день без нагород.
Так, Назар Вісков (вагова категорія до 60 кг), завершив свій виступ на стадії 1/16 фіналу.
Україну в Ташкенті також представлятимуть Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балецький (понад 100 кг).
Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF), турнір триватиме до 3 березня.
Нагадаємо, на минулому турнірі з дзюдо Grand Slam у азербайджанському Баку Дар'я Білодід завоювала бронзу.