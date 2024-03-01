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Магучіх розповіла про зміни, які цьогоріч відбулись у неї

Ярослава дещо змінила у своїх виступах
Сьогодні 19:15 191 0
Магучіх розповіла про зміни, які цьогоріч відбулись у неї
Фото з відкритих джерел
#Легка атлетика, #Ярослава Магучіх

Джерело - uaf.org.ua.

За словами української легкоатлетки, саме вони допомагають їй у виступах.

Про це вона розповіла у інтервю Федерації легкої атлетики.

Ярослава Магучіх наголосила, що цьогоріч вони із тренером Тетяною Степановою дещо змінили розбіг.

"Як показують турніри, які були цього року, це працює. До того ж після змагань ми з тренером завжди розбираємо помилки й дивимося, куди рухатися далі", – додає Ярослава.

Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м

Як відомо, два роки тому, в Белграді, Магучіх виграла золото й зараз захищатиме титул чемпіонки світу зі стрибків у висоту в приміщенні.

Нагадаємо, у лютому українська легкоатлетка здобула перемогу  на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.

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