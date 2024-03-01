Джерело - Чемпіон.
Український спортсмен Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубку націй у санному спорті, що відбувається у латвійській Сігулді.
Про це повідомляє Міжнародна федерація санного спорту (FIL).
Для 35-річного спортсмена це четверта нагорода у цьому сезоні Кубку націй. Він уже завоював 2 срібла та бронзу.
Ще один представник України Даниїл Марціновський фінішував у ТОП-10.
Кубок націй зі санного спорту (Сігулда, Латвія)
Чоловіки
1. Тімон Гранкагноло (Німеччина) – 48,328
2. Андрій Мандзій (Україна) – 48,348
3. Каспарс Рінкс (Латвія) – 48,410
…
9. Даниїл Марціновський (Україна) – 49,066
Нагадаємо, раніше Антон Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубку світу.
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