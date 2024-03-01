Це вже його четверта нагорода у поточному сезоні

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубку націй у санному спорті, що відбувається у латвійській Сігулді.

Про це повідомляє Міжнародна федерація санного спорту (FIL).

Для 35-річного спортсмена це четверта нагорода у цьому сезоні Кубку націй. Він уже завоював 2 срібла та бронзу.

Ще один представник України Даниїл Марціновський фінішував у ТОП-10.

Кубок націй зі санного спорту (Сігулда, Латвія)

Чоловіки

1. Тімон Гранкагноло (Німеччина) – 48,328

2. Андрій Мандзій (Україна) – 48,348

3. Каспарс Рінкс (Латвія) – 48,410

…

9. Даниїл Марціновський (Україна) – 49,066

Нагадаємо, раніше Антон Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубку світу.

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