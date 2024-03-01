Головне
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 195
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 11:36 26783
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 97
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 203
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 302
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 426
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 595 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 712
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 62023 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 4250
Прямі трансляції

Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу

Розклад змагань на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні
Сьогодні 09:58 195 0
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
#Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх, #Юлія Лобан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, стартує чемпіонату світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні.

У перший змагальний день українські спортсмени зможуть поборотися за медалі у двох дисциплінах.

Багатоборка Юлія Лобан виступить у ранковій сесії в бігу на 60 метрів з бар'єрами, стрибках у висоту та штовханні ядра. У вечірній сесії Лобан змагатиметься у стрибках у довжину та в заключному старті - біг на 800 метрів.

Також за медалі сьогодні поборються українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Нагадаємо, що Магучіх є чинною чемпіонкою світу з легкої атлетики в приміщенні.

Розклад змагань за участі українців на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні:

  • 12:05. Жіноче п'ятиборство, 60 м з/б: Юлія Лобан
  • 12:55. Жіноче п'ятиборство, стрибки у висоту: Юлія Лобан
  • 15:20. Жіноче п'ятиборство, штовхання ядра: Юлія Лобан
  • 21:15. Жіноче п'ятиборство, стрибки у довжину: Юлія Лобан
  • 21:41. Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко
  • 23:30. Жіноче п'ятиборство, 800 м: Юлія Лобан

Трансляція змагань відбудеться на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

Напередодні Ярослава Магучіх здобула перемогу на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 26783
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 62023 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4250
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4980
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7554 4
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8564 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359855 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336547 9
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21579
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155973
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80007
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29423 1