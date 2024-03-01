Розклад змагань на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, стартує чемпіонату світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні.

У перший змагальний день українські спортсмени зможуть поборотися за медалі у двох дисциплінах.

Багатоборка Юлія Лобан виступить у ранковій сесії в бігу на 60 метрів з бар'єрами, стрибках у висоту та штовханні ядра. У вечірній сесії Лобан змагатиметься у стрибках у довжину та в заключному старті - біг на 800 метрів.

Також за медалі сьогодні поборються українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Нагадаємо, що Магучіх є чинною чемпіонкою світу з легкої атлетики в приміщенні.

Розклад змагань за участі українців на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні:

12:05. Жіноче п'ятиборство, 60 м з/б: Юлія Лобан

12:55. Жіноче п'ятиборство, стрибки у висоту: Юлія Лобан

15:20. Жіноче п'ятиборство, штовхання ядра: Юлія Лобан

21:15. Жіноче п'ятиборство, стрибки у довжину: Юлія Лобан

21:41. Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко

23:30. Жіноче п'ятиборство, 800 м: Юлія Лобан

Трансляція змагань відбудеться на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

Напередодні Ярослава Магучіх здобула перемогу на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.