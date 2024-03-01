Сьогодні, 1 березня, будуть розіграні останні олімпійські ліцензії на європейській першості

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з кульової стрільби здобула дві нагороди в перший день фіналів чемпіонату Європи-2024, який відбувається в угорському Дьєрі.

Срібну медаль вдалося завоювати в жіночих командних змаганнях. Збірну України представляли: Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілєна Бевз. Українки набрали 1703 очки та поступилися лише збірній Угорщини.

В аналогічній дисципліні бронзову нагороду здобули чоловіки з результатом 1732 бали. У складі української команди виступали: Віктор Банькін, Павло Коростильов та Олег Омельчук.

Сьогодні, 1 березня, на європейській першості будуть розіграні останні олімпійські ліцензії цих змагань. За право зіграти на ОІ-2024 поборються стрільці в змішаних командах у пневматичному пістолеті, а також в особистих стартах у пневматичній гвинтівці.

Розклад п'ятого дня чемпіонату Європи з кульової стрільби:

10:30 Пневматична гвинтівка. Особисті змагання, кваліфікація. Перший запуск. Крістіна Остапенко, Дар'я Дудка*

12:45. Пневматична гвинтівка. Особисті змагання, кваліфікація. Другий запуск. Вікторія Сухорукова*

12:45. Пневматична гвинтівка. Особисті змагання, кваліфікація. Перший запуск. Святослав Гудзий, Олег Царьков*

15:00. Пневматична гвинтівка. Особисті змагання, кваліфікація. Другий запуск. Сергій Куліш*

17:15. Пневматичний пістолет. Змішані командні змагання, кваліфікація. Олена Костевич/Олег Омельчук, Віктор Банькін/Юлія Ісаченко

* позначено дисципліни, де відбувається розподіл ліцензій на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, що турнір триватиме до 2 березня.

Торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).