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Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна

Гра жіночої збірної України з гандболу була перенесена через війну в Ізраїлі
Сьогодні 15:12 355 0
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Фото - ФГУ
#Гандбол, #тамара смбатян, #Жіноча збірна України з гандболу, #борис чижов, #чемпіонат Європи з гандболу, #віталій андронов

Джерело - ФГУ.

Сьогодні, 29 лютого, українська жіноча збірна з гандболу проведе важливий поєдинок у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Відбудеться раніше перенесена гра з Ізраїлем, дату проведення якої свого часу змінили через початок палестинсько-ізраїльської війни. Матч розпочнеться на нейтральній арені у словацькому місті Шалі о 21:30.

Склад українок на матчі відбору до Євро-2024

Воротарі:

  • Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина, 07.08.1995)
  • Вікторія Салтанюк (Кобежице, Польща, 08.10.2000)

Польові гравчині:

  • Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Угорщина, 19.03.1995) 
  • Каріна Соскида (Ювента, Словаччина, 09.10.2005)
  • Ірина Компанієць (Ювента, Словаччина, 21.11.1993)
  • Анастасія Оржаховська (Спартак 26.05.2003)
  • Валерія Нестеренко (Карпати, 31.12.2004)
  • Євгенія Когуч (Ювента, Словаччина, 05.08.2003)
  • Аліса Петрів (Галичанка, 12.02.2003) 
  • Олеся Дяченко (Галичанка, 02.03.2003)
  • Ірина Краснянська (Ювента, Словачина 19.05.2006)
  • Андріяна Науменко (Залеу, Румунія, 12.12.1998)
  • Каріна Колодюк (Карпати, 19.04.2001)
  • Ванесса Лакатош (Галичанка, 08.06.2006)
  • Надія Пойманова (Карпати, 30.04.2004)
  • Лілія Горільська (Майора Будаорш, Угорщина, 26.02.1988)

Після поразки від Німеччини (24:31) та перемоги над Словаччиною (25:20), українська збірна на 2-му місці у своїй групі. Для того, щоб забезпечити собі прямий вихід на чемпіонат Європи, українкам мінімум потрібно утримати цю сходинку.

Раніше Федерація гандболу України повідомила, що головний тренер Віталій Андронов залишив свою посаду за 2 дні до початку зборів. На тренерському містку його вже замінив Борис Чижов, який очолював збірну з 2020 по 2021 рік.

Смбатян була визнана найкращою гандболісткою України у 2023 році

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