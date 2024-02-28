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Бухов - найкращий спортсмен України в лютому

Найкращим юним спортсменом визнали Середу
Сьогодні 18:42 125 0
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
#НОК України, #Олексій Середа, #Владислав Бухов

Джерело - Чемпіон.

Плавець Владислав Бухов визнаний найкращим спортсменом України в лютому.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

21-річний Бухов завоював золоту нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 50 м вільним стилем. Ця медаль стала для нашої збірної єдиною в плаванні на цій світовій першості.

Найкращим юним спортсменом назвали стрибуна у воду Олексія Середу. Нагадаємо, що українець виборов бронзу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу. Для України - це перша в історії медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в межах ЧС.

Переможців обирала експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця. 

Лауреатів спортивного місяця нагородять грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками.

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