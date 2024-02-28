"Чемпіон" повертається до "Української правди"

Джерело - Економічна правда.

Один з найстаріших спортивних сайтів в українському сегменті інтернету – "Чемпіон" – повертається до медіагрупи видань "Українська правда".

Про це повідомив "Економічній правді" виконавчий директор "УП" Андрій Боборикін.

"Ми давно говорили про відновлення спортивного розділу, і, безумовно, могли б створити його з нуля самотужки. Але для мене особисто важливо, що вдалося повернути саме "Чемпіон", бо це частина історії "Української правди" та українських медіа в інтернеті загалом", – зазначив Боборикін.

Видання та його журналісти отримають нові можливості для розвитку, який забезпечить стабільна підтримка медіагрупи. Найближчим часом відбудеться редизайн сайту champion.com.ua, перенесення його на нову технічну інфраструктуру, а також розширення редакційної команди.

"Для нас це нові можливості й нові виклики. Ми розбудовуватимемо команду, покращуватимемо якість та оперативність спортивних новин "Чемпіона". Переконаний, що взаємодія з "Українською правдою" дасть нашій аудиторії ще більше актуальної, ексклюзивної та цікавої інформації із захопливого світу спорту", – заявив головний редактор "Чемпіона" Андрій Твердохліб.

Слід нагадати, що засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе запустив сайт "Чемпіон" у вересні 2000 року – за декілька днів до свого трагічного зникнення.