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Збірна України оновила склад на ЧС-2024 з легкої атлетики в приміщенні

Сім спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні
Сьогодні 13:15 124 0
Збірна України оновила склад на ЧС-2024 з легкої атлетики в приміщенні
#Юлія Чумаченко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оновила склад на чемпіонат світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться 1-3 березня в шотландському Глазго. 

Про це повідомляє НОК України.

До заявки національної команди було включено стрибунку у висоту Юлію Чумаченко, яка на початку січня виграла свою першу медаль міжнародного турніру в Чехії. Українка з результатом 1.86 м стала бронзовою медалісткою турніру Beskydska latka. 

Склад збірної України на ЧС-2024 у приміщенні:

  • Стрибки у висоту (жінки): Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Юлія Чумаченко
  • Стрибки у висоту (чоловіки): Андрій Проценко, Олег Дорощук
  • 60 метрів з бар'єрами (жінки): Анна Плотіцина
  • Жіноче п'ятиборство: Юлія Лобан

Нагадаємо, ЧС-2024 через запалення ахілла пропустить українська стрибунка Марина Бех-Романчук. Також на турнір через травму не поїхав лідер збірної України зі штовхання ядра Роман Кокошко.

Чемпіонат світу в Глазго розпочнеться 1 березня.

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