На війні з Росією загинув український борець

Руслан Данко відійшов у засвіти, захищаючи Україну

Джерело - Чемпіон.

На війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Чоловік записався у військо на другий день повномасштабної війни. Він служив у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, де мав позивний "Тренер".

Життя героя обірвалося 23 лютого.

Захисник був борцем греко-римського стилю. Перед повномасштабним вторгненням працював тренером з єдиноборств на Івано-Франківщині.

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!