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На війні з Росією загинув український борець

Руслан Данко відійшов у засвіти, захищаючи Україну
Сьогодні 15:45 136 0
На війні з Росією загинув український борець

Джерело - Чемпіон.

На війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко. 

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Чоловік записався у військо на другий день повномасштабної війни. Він служив у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, де мав позивний "Тренер".

Життя героя обірвалося 23 лютого.

Захисник був борцем греко-римського стилю. Перед повномасштабним вторгненням працював тренером з єдиноборств на Івано-Франківщині. 

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак

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