На війні з Росією загинув український борець

Джерело - Чемпіон.
На війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко.
Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.
Чоловік записався у військо на другий день повномасштабної війни. Він служив у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, де мав позивний "Тренер".
Життя героя обірвалося 23 лютого.
Захисник був борцем греко-римського стилю. Перед повномасштабним вторгненням працював тренером з єдиноборств на Івано-Франківщині.
Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак
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