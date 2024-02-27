Збірна України залишилась без тренера перед кваліфікацією Євро-2024

У тренерському штабі збірної України відбулись зміни

Віталій Андронов залишив посаду головного тренера жіночої збірної України з гандболу.

Про це повідомляє ФГУ.

Тренер написав заяву на звільнення за власним бажанням. Команду до матчів відбору на чемпіонат Європи буде готувати Борис Чижов. Рішення щодо нового головного тренера ухвалять найближчим часом.

Відзначимо, що Андронов очолив національну збірну у 2021 році, поєднуючи посаду з роллю головного тренера львівської Галичанки. Під його керівництвом Україна вперше за 14 років зіграла у фінальній частині чемпіонату світу, пройшовши до основного раунду.

Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце у турнірній таблиці відбіркової групи 2 Євро. У стартових двох матчах кваліфікації українки поступилися Німеччині та перемогли Словаччину. Фініш у двійці найкращих команд гарантує Україні пряме потрапляння на континентальну першість.

Наступний матч команда зіграє проти збірної Ізраїлю. Гра відбудеться 29 лютого.

Нагадаємо, Смбатян визнана найкращою гандболісткою України-2023.