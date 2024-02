Лідер Monte покинув команду після вильоту з відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Лідер української організації Monte Віктор "sdy" Оруджев покинув склад команди з CS 2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт не був продовжений за обопільною згодою сторін. Оруджев отримав статус вільного агента.

Goodbye, @somedieyoungCS 😪

Today the legend of Monte is leaving our team, the player with whom we experienced the brightest moments in the history of the organization - Viktor Orudzhev. The contract was not extended by mutual agreement, so he becomes a free agent.

We thank…