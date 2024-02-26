Лідер Monte покинув команду після вильоту з відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Клуб та гравець вирішили не продовжувати контракт

Джерело - Чемпіон.

Лідер української організації Monte Віктор "sdy" Оруджев покинув склад команди з CS 2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт не був продовжений за обопільною згодою сторін. Оруджев отримав статус вільного агента.

Goodbye, @somedieyoungCS 😪

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Today the legend of Monte is leaving our team, the player with whom we experienced the brightest moments in the history of the organization - Viktor Orudzhev. The contract was not extended by mutual agreement, so he becomes a free agent.

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We thank… pic.twitter.com/zivbqfffNw — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) February 26, 2024

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року sdy покинув NAVI після чого приєднався до Monte. У складі останніх 26-річний кіберспортсмен вийшов у 1/4 BLAST.tv Paris Major, зайняв 3-4 місце на ESL Pro League 18, 3-4 місце на ESL Challenger Atlanta 2023 та виграв з командою ESL Challenger Jönköping 2023.

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