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Лідер Monte покинув команду після вильоту з відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Клуб та гравець вирішили не продовжувати контракт
Сьогодні 16:51 76 0
Лідер Monte покинув команду після вильоту з відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Фото: HLTV
#Монте, #Віктор Оруджев

Джерело - Чемпіон.

Лідер української організації Monte Віктор "sdy" Оруджев покинув склад команди з CS 2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт не був продовжений за обопільною згодою сторін. Оруджев отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року sdy покинув NAVI після чого приєднався до Monte. У складі останніх 26-річний кіберспортсмен вийшов у 1/4 BLAST.tv Paris Major, зайняв 3-4 місце на ESL Pro League 18, 3-4 місце на ESL Challenger Atlanta 2023 та виграв з командою ESL Challenger Jönköping 2023.

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