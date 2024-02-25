Середу номіновано на Спортсмена року-2023

Голосування завершиться 3 березня о 23:59

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у воду Олексій Середа претендує на нагороду Спортсмен року 2023, які за підсумками минулого року показали вражаючі результати у водних видах спорту, а саме: плаванні, стрибках у воду, синхронному плаванні, водному поло та у плаванні на відкритій воді як серед чоловіків, так і жінок.

Про це повідомляє пресслужба European Aquatics.

Переможця буде обрано за підсумками відкритого голосування серед вболівальників, а також вибору членів European Aquatics і Технічного комітету!

Олексій - єдиний українець серед усіх 5 категорій. У 2023 році Середа виборов срібло чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки і двічі ставав чемпіоном Європи у синхронних стрибках з вишки та у командних змаганнях!

Щоб проголосувати за українця потрібно:

зайти на сайт за посиланням https://www.len.eu/awards-2023/

обрати вид спорту "DIVING"

після переліку всіх номінантів натиснути на Vote for men і на фото Олексія Середи (Oleksiy Sereda)!

Голосування завершиться 3 березня о 23:59 за центральноєвропейським часом, а переможці будуть оголошені наприкінці березня – початку квітня.