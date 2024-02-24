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Марусяк став 29-м на етапі Кубку світу в Німеччині

Українець посів 29-те місце.
Сьогодні 23:12 57 0
Марусяк став 29-м на етапі Кубку світу в Німеччині
#Євген Марусяк

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк посів 29-те місце в особистому турнірі на етапі Кубку світу в німецькому Оберсдорфі.

Українець у першому раунді стрибнув на 201.5 м та отримав 176.2 бала. У другій спробі він не зміг покращити цей результат. З сумою балів 331.5 він посів 29-те місце та набрав дебютні очки в особистий залік.

Перемогу на етапі здобув словенець Тімі Зайц, який виконав два свої стрибки на 230 метрів.

Друга половина особистих змагань на польотному трампліні в Оберстдорфі відбудеться у неділю, 25 лютого.

Напередодні Калініченко та Марусяк стали 11-ми на етапі Кубку світу.

Нагадаємо, на початку лютого Марусяк встановив рекорд України на етапі Кубка світу в німецькому Віллінгені.

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