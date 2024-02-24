Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з кульової стрільби визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться в угорському Дьєрі.
У заявку національної команди увійшла п’ятиразова чемпіонка Європи у стрільбі з 10 метрів Олена Костевич, а також переможці континентальної першості Павло Коростильов, Олег Омельчук та Олег Царьков.
На турнірі розіграють по дві неіменні ліцензії на літню Олімпіаду в Парижі. Відбір пройдуть стрільці з відстані 10 метрів – з пневматичної гвинтівки та пістолета серед жінок та чоловіків.
Склад збірної України на Євро-2024:
Жінки:
- Олена Костевич — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний турніри)
- Крістіна Остапенко — пневматична гвинтівка (одиночний)
- Вікторія Сухорукова — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
- Дар’я Дудка — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
- Юлія Ісаченко — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
- Вілєна Бевз — пневматичний пістолет (одиночний)
Чоловіки:
- Павло Коростильов — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
- Сергій Куліш — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
- Олег Омельчук — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
- Олег Царьков — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
- Віктор Банькін — пневматичний пістолет (одиночний)
- Святослав Гудзий — пневматична гвинтівка (одиночний)
Перші фінали чемпіонату Європи відбудуться у четвер, 29 лютого. Завершиться турнір 02 березня.
Нагадаємо, торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).