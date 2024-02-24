Головне
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Сьогодні 15:46 4766
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Сьогодні 15:16 282
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Сьогодні 11:52 782
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 486
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 1079
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 6726
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1531
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 812
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 513
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 14:29 803
Прямі трансляції

Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби

У заявці України - п'ятиразова чемпіонка Європи
Сьогодні 20:15 125 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
#Олена Костевич, #Павло Коростильов

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з кульової стрільби визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться в угорському Дьєрі.

У заявку національної команди увійшла п’ятиразова чемпіонка Європи у стрільбі з 10 метрів Олена Костевич, а також переможці континентальної першості Павло Коростильов, Олег Омельчук та Олег Царьков.

На турнірі розіграють по дві неіменні ліцензії на літню Олімпіаду в Парижі. Відбір пройдуть стрільці з відстані 10 метрів – з пневматичної гвинтівки та пістолета серед жінок та чоловіків.

Склад збірної України на Євро-2024:

Жінки:

  • Олена Костевич — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний турніри)
  • Крістіна Остапенко — пневматична гвинтівка (одиночний)
  • Вікторія Сухорукова — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
  • Дар’я Дудка — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
  • Юлія Ісаченко — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
  • Вілєна Бевз — пневматичний пістолет (одиночний)

Чоловіки:

  • Павло Коростильов — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
  • Сергій Куліш — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
  • Олег Омельчук — пневматичний пістолет (одиночний, змішаний)
  • Олег Царьков — пневматична гвинтівка (одиночний, змішаний)
  • Віктор Банькін — пневматичний пістолет (одиночний)
  • Святослав Гудзий — пневматична гвинтівка (одиночний)

Перші фінали чемпіонату Європи відбудуться у четвер, 29 лютого. Завершиться турнір 02 березня.

Нагадаємо, торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).

Коментарі ()
Популярне зараз
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 4766
Мудрик може відправитися в оренду влітку Мудрик може відправитися в оренду влітку 782
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1331
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 15868
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні 15755
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 1300
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37043
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63753 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5302 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356902
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21451
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25155