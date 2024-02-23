Калініченко та Марусяк стали 11-ми на етапі Кубку світу

Результати етапу Кубка світу зі стрибків з трампліна

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни з трампліна Віталій Калініченко та Євген Марусяк виступили на етапі Кубка світу в німецькому Оберсдорфі.

Калініченко та Марусяк посіли 11 місце під час змагання суперкоманд, де кожну країну представляло по двоє спортсменів. Дует у сумі набрав 667,4 бала.

Перемогу здобули словенці Тімі Зайц та Домен Превц. Другими стали норвежці Крістофер Сундаль, Йохан Андре Форфанг. Третю позицію посіли австрійці - Стефан Крафт, Міхаель Хайбьок.

Нагадаємо, на початку лютого Марусяк встановив рекорд України на етапі Кубка світу в німецькому Віллінгені.

Відзначимо, що торік Калініченко став третім українцем, який двічі показав результат в основному раунді на Турне чотирьох трамплінів.

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