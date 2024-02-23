Президент UFC розповів про дзвінок, який Володимир Путін зробив Хабібу після бою з Мак-Грегором

Джерело - Подкаст Games with Names.

Президент Росії Володимир Путін подарував Хабібу Нурмагомедову майно на суму 20 мільйонів доларів.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт у подкасті Games with Names.

Це сталося після перемоги Хабіба над Конором Мак-Грегором.

"Він навіть не повернувся в роздягальню після бою. Володимир Путін розмовляв із ним телефоном. Президент Росії дав Хабібу і його батькові нерухомість у Росії на суму в 20 мільйонів доларів. Потім він поїхав до мусульманських країн і отримав усе, про що можна мріяти, - машини, гроші, спортивні зали. Коли Хабіб досяг такого рівня слави, то він почав нагадувати Конора, - розповів Вайт.

Нагадаємо, у 2018 році Хабіб Нурмагомедов знищив Конора Мак-Грегора та захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі

Раніше Мак-Грегор заявив, що не хоче реваншу з Хабібом.

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