Збірна України назвала склад на ЧС-2024 з легкої атлетики в приміщенні

У шотландському Глазго Україну представлятимуть шість спортсменів.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оприлюднила склад на чемпіонат світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться 1-3 березня в шотландському Глазго.

На кожну дисципліну національним збірним дозволялося заявити не більше двох легкоатлетів, тому Україна буде представлена на турнірі шістьма учасниками.

Склад збірної України на ЧС-2024 у приміщенні:

Стрибки у висоту (жінки): Ярослава Магучіх, Юлія Левченко

Стрибки у висоту (чоловіки): Андрій Проценко, Олег Дорощук

60 метрів з бар'єрами (жінки): Анна Плотіцина

Жіноче п'ятиборство: Юлія Лобан

Напередодні стало відомо, що ЧС-2024 через запалення ахілла пропустить українська стрибунка Марина Бех-Романчук. Також на турнір через травму не поїхав лідер збірної України зі штовхання ядра Роман Кокошко.

Чемпіонат світу в Глазго розпочнеться 1 березня.