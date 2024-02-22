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Збірна України назвала склад на ЧС-2024 з легкої атлетики в приміщенні

У шотландському Глазго Україну представлятимуть шість спортсменів.
Вчора 22:32 136 0
Збірна України назвала склад на ЧС-2024 з легкої атлетики в приміщенні
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оприлюднила склад на чемпіонат світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться 1-3 березня в шотландському Глазго. 

На кожну дисципліну національним збірним дозволялося заявити не більше двох легкоатлетів, тому Україна буде представлена на турнірі шістьма учасниками.

Склад збірної України на ЧС-2024 у приміщенні:

  • Стрибки у висоту (жінки): Ярослава Магучіх, Юлія Левченко
  • Стрибки у висоту (чоловіки): Андрій Проценко, Олег Дорощук
  • 60 метрів з бар'єрами (жінки): Анна Плотіцина
  • Жіноче п'ятиборство: Юлія Лобан

Напередодні стало відомо, що ЧС-2024 через запалення ахілла пропустить українська стрибунка Марина Бех-Романчук. Також на турнір через травму не поїхав лідер збірної України зі штовхання ядра Роман Кокошко.

Чемпіонат світу в Глазго розпочнеться 1 березня.

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