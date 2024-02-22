Головне
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 11:39 1758
Алвеса засудили до 4,5 років в'язниці
Сьогодні 11:35 156
Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:19 131
Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Сьогодні 10:42 128
Буде-Глімт прийме Аякс, Динамо Загреб зіграє з Бетісом: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 01:37 326
Шахтар зіграє з Марселем, Рома - з Феєнордом: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 01:26 240
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:34 18604
Барселона розписала мирову з Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 439
Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї
Вчора 18:37 1050 1
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника
Вчора 18:29 6888 4
Прямі трансляції

Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Українська команда не змогла подолати європейську кваліфікацію на PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Сьогодні 10:42 128 0
Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Monte поступилася Astralis у матчі на виліт із RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2 по картах на користь данського колективу.

Monte завершили турнір із результатом 1:3 по матчах, що не дає можливості зіграти у Last Chance кваліфікації. У першій грі турніру українська команда програла ECSTATIC, у, другому – перемогла Nexus, у третьому – поступилася Apeks.

8 найкращих команд відбіркового турніру напряму вийдуть на Major. Команди, які посіли 9-11 місця, зіграють у Last Chance кваліфікації. Другий європейський відбірковий етап триватиме з 19 по 22 лютого.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024 у різних регіонах відбуватимуться до 4 березня.

Варто зазначити, що інша українська команда Natus Vincere здобула путівку на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024.

Раніше Monte презентували нову форму з портретом Шевченка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 16747
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18604
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника 6888 4
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 15717 2
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 1758
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ 5100
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21415
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10902
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90093
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68842
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38911
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155576