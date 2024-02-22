Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Українська команда не змогла подолати європейську кваліфікацію на PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Monte поступилася Astralis у матчі на виліт із RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2 по картах на користь данського колективу.

Monte завершили турнір із результатом 1:3 по матчах, що не дає можливості зіграти у Last Chance кваліфікації. У першій грі турніру українська команда програла ECSTATIC, у, другому – перемогла Nexus, у третьому – поступилася Apeks.

8 найкращих команд відбіркового турніру напряму вийдуть на Major. Команди, які посіли 9-11 місця, зіграють у Last Chance кваліфікації. Другий європейський відбірковий етап триватиме з 19 по 22 лютого.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024 у різних регіонах відбуватимуться до 4 березня.

Варто зазначити, що інша українська команда Natus Vincere здобула путівку на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024.

Раніше Monte презентували нову форму з портретом Шевченка.

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