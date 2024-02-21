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Бех-Романчук пропустить чемпіонат світу в приміщенні

В українки виникли проблеми з ахілом
Сьогодні 21:00 138 0
Бех-Романчук пропустить чемпіонат світу в приміщенні
Фото - Getty Images
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон у легкій атлетиці через запалення ахілла.

Про це повідомила спортсменка в коментарі Суспільному.

У зв'язку із травмою українка не потрапила до складу національної команди на головний старт — чемпіонат світу в приміщенні, який відбудеться у березні в шотландському Глазго. 

Своє рішення вона пояснила тим, що у пріоритеті на сезон 2024 року є Олімпіада в Парижі. Туди українська легкоатлетка відібралася у потрійному стрибку та може ще кваліфікуватися й у стрибках у довжину.

Для Бех-Романчук це буде друге поспіль дострокове завершення зимової частини сезону. Торік вона пропустила чемпіонат Європи через травму стопи.

Нагадаємо, у серпні Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку.

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