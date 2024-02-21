Рішення щодо переможців тендерів буде ухвалено у квітні 2024 року

Джерело - федерація гандболу Франції.

Німеччина та Франція оголосили спільну заявку на проведення чемпіонатів світу з гандболу серед чоловіків у 2029 та 2031 році.

Про це йдеться на офіційному сайті французької федерації.

На проведення ЧС також претендують Угорщина та Саудівська Аравія, а також Данія, Ісландія та Норвегія, які подали окремі заявки.

Міжнародна федерація гандболу оголосила тендер на проведення обох заходів у квітні 2023 року, а рішення щодо країн, які прийматимуть змагання, буде оголошено 16 квітня 2024 року.

Нагадаємо, плеймейкер збірної України та угорської Альби Фегервар Тамара Смбатян стала переможницею у номінації Найкраща гандболістка України-2023.

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