Українська вершниця стала громадянкою Латвії

Джерело - delfi.lv.
Сейм Латвії ухвалив закон про надання латвійського громадянства українській вершниці Єві Білокриницькій.
Про це повідомляє Delfi.
Законодавці врахували досягнення українки, яка представляла Латвію на міжнародних змаганнях, сприяла визнанню іміджу країни у світі та оцінюючи індивідуальні обставини.
При цьому спортсменка не буде відмовлятися від українського громадянства.
Білокриницька представляла Латвійську федерацію кінного спорту, з 2021 року. Брала участь у юніорському чемпіонаті Європи та інших міжнародних змаганнях. У 2021 та 2022 роках вигравала чемпіонат Латвії серед юніорів, а також визнавалася найкращою вершницею Латвії серед юніорів.
З 2023 року спортсменка більше не могла представляти Латвію на міжнародному рівні — за регламентом це дозволено лише особам, які мають латвійське громадянство.
Раніше ексголкіперу Спартака відмовили в отриманні українського громадянства.