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Українська вершниця стала громадянкою Латвії

Українка представляла Латвію на юніорському чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:10 130 0
Українська вершниця стала громадянкою Латвії

Джерело - delfi.lv.

Сейм Латвії ухвалив закон про надання латвійського громадянства українській вершниці Єві Білокриницькій. 

Про це повідомляє Delfi.

Законодавці врахували досягнення українки, яка представляла Латвію на міжнародних змаганнях, сприяла визнанню іміджу країни у світі та оцінюючи індивідуальні обставини.

При цьому спортсменка не буде відмовлятися від українського громадянства.

Білокриницька представляла Латвійську федерацію кінного спорту, з 2021 року. Брала участь у юніорському чемпіонаті Європи та інших міжнародних змаганнях. У 2021 та 2022 роках вигравала чемпіонат Латвії серед юніорів, а також визнавалася найкращою вершницею Латвії серед юніорів.

З 2023 року спортсменка більше не могла представляти Латвію на міжнародному рівні — за регламентом це дозволено лише особам, які мають латвійське громадянство.

Раніше ексголкіперу Спартака відмовили в отриманні українського громадянства.

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