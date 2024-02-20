Українська вершниця стала громадянкою Латвії

Українка представляла Латвію на юніорському чемпіонаті Європи

Сейм Латвії ухвалив закон про надання латвійського громадянства українській вершниці Єві Білокриницькій.

Про це повідомляє Delfi.

Законодавці врахували досягнення українки, яка представляла Латвію на міжнародних змаганнях, сприяла визнанню іміджу країни у світі та оцінюючи індивідуальні обставини.

При цьому спортсменка не буде відмовлятися від українського громадянства.

Білокриницька представляла Латвійську федерацію кінного спорту, з 2021 року. Брала участь у юніорському чемпіонаті Європи та інших міжнародних змаганнях. У 2021 та 2022 роках вигравала чемпіонат Латвії серед юніорів, а також визнавалася найкращою вершницею Латвії серед юніорів.

З 2023 року спортсменка більше не могла представляти Латвію на міжнародному рівні — за регламентом це дозволено лише особам, які мають латвійське громадянство.

Раніше ексголкіперу Спартака відмовили в отриманні українського громадянства.