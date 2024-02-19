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S1mple перейшов у Team Falcons

Українець відіграє місяць в оренді
Сьогодні 21:55 135 0
S1mple перейшов у Team Falcons
#S1mple

Джерело - navi.gg.

26-річний український кіберспортсмен Олександр s1mple Костильов з команди NaVi  на правах місячної оренди перейшов у Team Falcons. 

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

s1mple зіграє за Team Falcons у ролі стендіна на BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Українець намагатиметься допомогти команді отримати один із двох слотів у весняних фіналах BLAST.

S1mple грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NaVi виграв чимало турнірів S-рівня. У жовтні Костильов вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі. 

Раніше українця визнали найкращим гравцем в історії CS:GO.

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