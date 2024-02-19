S1mple перейшов у Team Falcons

Українець відіграє місяць в оренді

26-річний український кіберспортсмен Олександр s1mple Костильов з команди NaVi на правах місячної оренди перейшов у Team Falcons.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

s1mple зіграє за Team Falcons у ролі стендіна на BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Українець намагатиметься допомогти команді отримати один із двох слотів у весняних фіналах BLAST.

S1mple грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NaVi виграв чимало турнірів S-рівня. У жовтні Костильов вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі.

Раніше українця визнали найкращим гравцем в історії CS:GO.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!