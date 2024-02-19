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На війні з Росією загинув український тренер

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На війні з Росією загинув український тренер

Джерело - Чемпіон.

На війні з Росією загинув 43-річний український тренер та суддя з дзюдо Костянтин Матвеєнко.

Про це повідомила федерація дзюдо Сумської області.

Життя героя обірвалося під Вугледаром, коли він виконував бойове завдання.

Матвеєнко був сумським тренером та суддею l категорії. 

"Ця людина все своє життя присвятила розвитку дзюдо на Сумщині", - відзначили у Федерації дзюдо Сумської області.

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак

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