На війні з Росією загинув український тренер

Джерело - Чемпіон.
На війні з Росією загинув 43-річний український тренер та суддя з дзюдо Костянтин Матвеєнко.
Про це повідомила федерація дзюдо Сумської області.
Життя героя обірвалося під Вугледаром, коли він виконував бойове завдання.
Матвеєнко був сумським тренером та суддею l категорії.
"Ця людина все своє життя присвятила розвитку дзюдо на Сумщині", - відзначили у Федерації дзюдо Сумської області.
Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак
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